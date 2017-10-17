Родина стартовала на турнире в Люксембурге с победы над Фетт

Российская теннисистка Евгения Родина вышла во второй круг турнира в Люксембурге, в двух сетах обыграв представительницу Хорватии Яну Фетт (Q) со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Евгения дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 9 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Люксембурге Родина поспорит с представительницей Германии Кариной Виттёфт. Турнир завершится 22 октября.