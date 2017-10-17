Кафельников: Шарапова собирает трибуны. Соболезную тем, кто хотел приехать позже

Россиянин Евгений Кафельников прокомментировал выступление Марии Шараповой на турнире «ВТБ Кубок Кремля», в первом круге соревнований проигравшей словачке Магдалене Рыбариковой со счётом 6:7 (3:7), 4:6.



«Признаюсь: да, Шарапова собирает трибуны. Соболезную тем, кто планировал доехать в „Олимпийский“ позже и посмотреть на неё живьём», — написал Кафельников в своём «твиттере».

Напомним, что сам Кафельников побеждал на московском турнире пять раз подряд — с 1997 по 2001 год. У Шараповой лучшим результатом в Москве был четвертьфинал.