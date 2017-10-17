Шарапова, Павлюченкова и Донской покинули Кубок Кремля. Фотообзор дня

17 октября на кортах спорткомплекса «Олимпийский» в Москве состоялись очередные матчи XXVIII Международного теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля». Россиянка Мария Шарапова не сумела выйти во второй круг, проиграл представительнице Словакии Магдалене Рыбариковой со счётом 6:7 (3:7), 4:6. В другом матче игрового дня российский теннисист Евгений Донской в двух партиях проиграл представителю Бразилии Рожериу Дутра да Силве – 3:6, 5:7.



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии второго игрового дня основной сетки Кубка Кремля – 2017, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.

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