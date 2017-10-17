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Шарапова, Павлюченкова и Донской покинули Кубок Кремля. Фотообзор дня

17 октября 2017, вторник. 19:00 Теннис

17 октября на кортах спорткомплекса «Олимпийский» в Москве состоялись очередные матчи XXVIII Международного теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля». Россиянка Мария Шарапова не сумела выйти во второй круг, проиграл представительнице Словакии Магдалене Рыбариковой со счётом 6:7 (3:7), 4:6. В другом матче игрового дня российский теннисист Евгений Донской в двух партиях проиграл представителю Бразилии Рожериу Дутра да Силве – 3:6, 5:7.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии второго игрового дня основной сетки Кубка Кремля – 2017, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Евгений Донской Мария Шарапова Кубок Кремля Фото
Новости. Теннис
17 октября 2017, вторник
19:00 Шарапова, Павлюченкова и Донской покинули Кубок Кремля. Фотообзор дня
18:58 Касаткина победила Павлюченкову и встретится с Синяковой на «ВТБ Кубке Кремля»
18:34 Кафельников: Шарапова собирает трибуны. Соболезную тем, кто хотел приехать позже
18:26 Шарапова: Рыбарикова сегодня играла умно, грамотно, доставала много мячей
18:14 Вердаско легко обыграл Хасе в первом круге турнира в Стокгольме
18:02 Беранкис обыграл Лайовича и может встретиться с Рублёвым на «ВТБ Кубок Кремля»
17:53 Дмитриева: Шарапова не нашла свой ритм и игру, ей не хватало точности
17:40 Бычкова: матч Шараповой с Рыбариковой мог повернуться в любую сторону
17:22 Рыбарикова: о Корне подумаю завтра, пока хочу насладиться победой над Шараповой
16:59 Шарапова проиграла Рыбариковой в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля»
16:52 Первым соперником Андерсона на турнире в Стокгольме будет Чхун Хён
16:24 Фоньини победил Жазири на старте турнира в Стокгольме
16:21 Елгин и Медведев вышли в четвертьфинал «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде
16:11 Рыбакина в трёх сетах уступила Бегу на «ВТБ Кубок Кремля»
16:04 Родина стартовала на турнире в Люксембурге с победы над Фетт
15:53 Веселы снялся по ходу матча с Сеппи на «ВТБ Кубок Кремля»
15:52 Видео. Шарапова выходит на корт на матч с Рыбариковой в Москве
15:43 Соуза в трёх сетах одолел Пэра на старте турнира в Антверпене
15:33 15 эйсов не спасли Истомина от поражения в матче с Сугитой в Стокгольме
15:16 Мутко: думаю, всё в матче Шарапова — Рыбарикова будет хорошо
14:51 Долгополов не смог выйти во второй круг турнира в Антверпене
14:48 Вихлянцева: я ещё маленькой смотрела матчи Весниной по ТВ, а теперь мы общаемся
14:43 Донской уступил Дутра да Силве на старте «ВТБ Кубок Кремля»
14:26 Монова проиграла Гёргес в первом круге «ВТБ Кубок Кремля»
14:24 Ван Эйтванк обыграла Томлянович и может встретиться с Кербер в Люксембурге
14:13 Росол: тай-брейк — это всегда 50 на 50, мне повезло больше
14:11 Вихлянцева победила Канепи и сыграет с Весниной на «ВТБ Кубок Кремля»
13:07 Кравчук в трёх сетах проиграл Росолу в первом круге «ВТБ Кубок Кремля»
13:02 14 эйсов помогли Бертенс обыграть Аллертову на турнире в Люксембурге
13:01 Чакветадзе: на Шарапову повлияет перелёт из Китая, он был сложный
12:51 Лапко победила Заневскую на старте «ВТБ Кубок Кремля»
12:26 Как выступит Шарапова на «ВТБ Кубок Кремля»?
12:16 Чесноков: если Кербер не дура, то сама точно дала бы Шараповой «уайлд-кард»
11:26 Янчук: все хотят, чтобы Шарапова победила на «ВТБ Кубок Кремля»
11:03 Селиваненко: матч Шараповой с Рыбариковой будет непростым для обеих теннисисток
10:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Рыбарикова — Шарапова на «ВТБ Кубок Кремля»
10:28 Тарпищев: после игры, которую Шарапова показала в Китае, жду её победы в Москве
10:27 Чилич, Бердых и Андерсон вошли в число кандидатов на приз «Любимцу болельщиков»
09:42 Путинцева: о Первушиной знала лишь то, что она была одной из сильнейших юниорок
09:03 Мертенс: на игру пришёл мой отец, так что я чувствовала дополнительную мотивацию
05:45 Кузнецов: ключом к победе стали очки, которые мы выигрывали при счёте «ровно»
02:34 Донской: мы с Кузнецовым прилично играли в важные моменты
00:51 Собкин: Рублёву в паре ещё есть чему поучиться
16 октября 2017, понедельник
23:28 Виттёфт вышла во второй круг турнира в Люксембурге, обыграв Лепченко
23:12 Рублёв квалифицировался в Next Gen ATP Finals в Милане
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