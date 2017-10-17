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Павлюченкова: после Гонконга сомневалась, играть «ВТБ Кубок Кремля» или нет

17 октября 2017, вторник. 20:51 Теннис

Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала поражение во встрече со своей соотечественницей Дарьей Касаткиной (6:7 (2:7), 1:6) в первом круге «ВТБ Кубка Кремля» сразу после завоевания титула на турнире в Гонконге.

«Мне не хватило одного дня на восстановление? Конечно, так и было. Вообще я сначала сомневалась, играть или нет. Но так как турнир в Москве, дома, травм никаких нет, то не хотелось просто так сдаваться и не играть. Попробовала, сделала всё, что в моих силах. К сожалению, тут роль сыграло больше даже не столько восстановление, сколько то, что были абсолютно другие условия, мне тяжело было адаптироваться. Мячи были абсолютно другие, другой марки, и покрытие, и зал, и погода — всё. Но всё равно обидно, потому что были, как мне кажется, возможности хотя бы один сет взять. Был счёт 6:5 в первой партии, и я подавала на сет.

Было ли ощущение, что соперница пользуется моим состоянием? Не знаю. Мы с ней в раздевалке разговаривали после матча, и я ей сказала, что считаю, что она очень хорошо сегодня играла — чисто, без ошибок. Плюс она варьировала игру — укорачивала, резала, накручивала. То есть делала всё, что мне неудобно, особенно на этом покрытии — оно реально достаточно специфическое», — сказала Павлюченкова на пресс-конференции в ответ на вопросы корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анастасия Павлюченкова Дарья Касаткина Кубок Кремля
Новости. Теннис
17 октября 2017, вторник
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