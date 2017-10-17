Касаткина: была готова, что Настя как минимум навяжет борьбу даже после Гонконга

Россиянка Дарья Касаткина оценила свой матч с соотечественницей Анастасией Павлюченковой (7:6 (7:2), 6:1)в первом круге «ВТБ Кубка Кремля».



«Я была готова к тому, что Настя будет бороться за каждый мяч. Знаю, как она играет на „ВТБ Кубке Кремля“. Она здесь очень хорошо выступает каждый год. Я была готова к тому, что она выйдет и как минимум навяжет мне борьбу, несмотря даже на то что она только что приехала из Гонконга. Я была готова к худшему. Что касается того, как мне играется против соотечественницы, то я могу сказать, что мне это совершенно неважно. Я выхожу и стараюсь играть с одинаковым отношением ко всем соперницам», — ответила Касаткина на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова на пресс-конференции.