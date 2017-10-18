Бегу: я считаю, что у Рыбакиной большое будущее

Румынская теннисистка Ирина Бегу поделилась впечатлениями после победы над россиянкой Еленой Рыбакиной в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» со счётом 6:1, 3:6, 6:3.

«Первый сет я начала хорошо, но во втором Елена заиграла чуть лучше. Я думаю, что матч прошёл успешно, и рада, что выиграла. Елена – молодая, хорошо играющая теннисистка, я считаю, что у неё большое будущее», – приводит слова Бегу официальный сайт соревнований.

За выход в четвертьфинал соревнований в Москве Бегу поспорит с представительницей Латвии Анастасией Севастовой.