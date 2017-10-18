16 эйсов помогли Медведеву обыграть Кузнецова в 1-м круге «ВТБ Кубок Кремля»

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира «ВТБ Кубок Кремля». В российском дерби в рамках первого круга соревнований Медведев в трёх сетах со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (8:6) обыграл соотечественника — Андрея Кузнецова. Матч продолжался 2 часа 7 минут. Медведев 16 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету Кузнецова 8 эйсов, 6 ошибок на подаче и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Медведев сыграет с первой ракеткой соревнований – испанцем Пабло Карреньо-Бустой.