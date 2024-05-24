Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Весь в Lacoste, конечно». Кузнецова — о фотосессии Даниила Медведева

Российская теннисистка, победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Светлана Кузнецова прокомментировала фотосессию пятой ракетки мира Даниила Медведева в преддверии Открытого чемпионата Франции — 2024.

Российский спортсмен принял участие в фотосессии в одежде от известного французского бренда Lacoste, который уже долгое время предоставляет Даниилу экипировку (одежду и обувь). Медведев, в свою очередь, является всемирным амбассадором компании.

Фото: Соцсети Даниила Медведева

«Стильный Даня Медведев в съёмке для французского теннисного журнала 40-a. Весь в Lacoste, конечно», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Мужская часть «Ролан Гаррос» — 2024 пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Напомним, на Открытом чемпионате Франции — 2023 Медведев выступил неудачно. Российский теннисист потерпел неожиданное поражение в своём первом матче на турнире, уступив бразильцу Тьяго Уайлду, пробившемуся в основную сетку через квалификацию. Матч завершился со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4 в пользу бразильца.