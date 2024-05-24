Стаббс: Руне молод, атлетичен, но, кажется, он не знает, что делать на корте

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде и экс-тренер американки Серены Уильямс Ренне Стаббс оценила уровень игры датчанина Хольгера Руне.
«Хольгер очень талантлив, но форхенд немного его подводит. Ему просто нужно научиться играть в теннис немного лучше. Он выглядит потерянным на корте. Кроме того, у него нет нескольких запасных планов на игру.
В чём его сильные стороны? Ради чего он играет? Он молод, атлетичен, но мне кажется, что ему нужно разобраться, что делать. На какой элемент из своего технического арсенала он может рассчитывать в каждом розыгрыше, из раза в раз?» — сказала Стаббс в своём подкасте Racquet''s Rennae Stubbs Tennis Podkast.
Отметим, что в первом раунде Открытого чемпионата Франции Руне сыграет с британцем Дэном Эвансом.
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