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Куэрри: не считаю Зверева одним из трёх фаворитов «РГ», даже несмотря на его победу в Риме

Куэрри: не считаю Зверева одним из трёх фаворитов «РГ», даже несмотря на его победу в Риме
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Победитель 15 турниров АТР, бывший американский теннисист Сэм Куэрри заявил, что не считает Александра Зверева одним из фаворитов «Ролан Гаррос».

«Он всегда был таким, его зажимает на второй подаче или плотном размене ударами. Для парня ростом 198 см, который может очень сильно бить по мячу, он не стесняется уходить далеко за заднюю линию и просто перебрасывать мяч.

В долгосрочной перспективе это [вторая подача Зверева] просто не рецепт успеха, чтобы выиграть несколько турниров «Большого шлема». Он может выиграть один, как знать, но на дистанции это не сработает.

В финале турнира в Риме с Харри он знал, что он сильнее, и делал то, что должен, чтобы выиграть тот матч.

Я не считаю его одним из трёх фаворитов «Ролан Гаррос», даже несмотря на его победу в Риме», — приводит слова Куэрри портал Tennis365.

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