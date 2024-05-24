Мирра Андреева заявила, что продолжит сотрудничество с Кончитой Мартинес

38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что продолжит сотрудничество с испанским тренером Кончитой Мартинес.

«Испытательный срок закончился, теперь мы работаем официально. Мы привыкли друг к другу, к атмосфере. Я теперь уже представляю, какой она человек. Она про меня тоже вроде бы всё знает, получаем удовольствие от работы друг с другом. По крайней мере я получаю – надеюсь, ей тоже все нравится», — приводит слова Андреевой «Спортс».

Напомним, россиянка работала с чемпионкой Уимблдона-1994 в рамках испытательного срока, начиная с апрельского турнира в Руане (Франция).

Ранее Мирра тренировалась под руководством француза, бывшего наставника Даниила Медведева, Жана-Рене Лиснара, и российского специалиста Кирилла Крюкова. Россиянин по-прежнему работает с 17-летней спортсменкой.