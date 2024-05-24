Муж Серены Уильямс высказался об Энтони Эдвардсе

Муж прославленной американской теннисистки Серены Уильямс Алексис Оганян поделился мнением о защитнике «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардсе.

«Независимо от того, как сложится эта серия, он уже является молодой звездой НБА», — написал Оганян на своей странице в социальных сетях.

В настоящий момент «Миннесота» играет в финальной серии Западной конференции НБА. Её соперником является «Даллас Маверикс». После первого матча в серии повели игроки «Далласа».

В нынешнем плей-офф Эдвардс к настоящему моменту принял участие в 12 матчах, в которых в среднем набирал 28,1 очка, совершал 6,6 подбора и отдавал 6,1 передачи.

Ранее Энтони прокомментировал проигрыш команды в первом матче с «Маверикс».

Эдвардс мотивировал товарищей по команде во время тайм-аута: