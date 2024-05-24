Алекс Корретха — о женском «Ролан Гаррос»: победить Свёнтек будет очень сложно

Бывший теннисист, экс вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха высказался о перспективах лидера мирового рейтинга WTA Иги Свёнтек из Польши на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Свёнтек по-своему индивидуальна и её нельзя сравнивать с Надалем. Она трижды побеждала в Париже и прекрасно знает покрытие. Победить Игу будет очень сложно. Она жаждет снова побеждать, и это достойно восхищения в силу её молодого возраста. У спортсменки из Польши очень сильный характер, и она много работает психологически. Физически она двигается намного лучше других. Ей было очень важно обыграть Соболенко в Мадриде и Риме», — приводит слова Корретхи Ubitennis.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 пройдёт с 26 мая по 8 июня. Ига Свёнтек является действующей чемпионкой соревнований.