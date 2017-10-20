Феррер обыграл Дарси и вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене

Испанец Давид Феррер (5) стал последним четвертьфиналистом соревнований категории ATP 250 в Антверпене (Бельгия), обыграв бельгийца Стива Дарси в трёх партиях — 7:5, 5:7, 6:3. Во втором сете Давид не подал на матч и в итоге проиграл три гейма подряд.



Поединок продолжался 2 часа 31 минуту. Феррер выполнил 1 эйс, допустил 6 двойных ошибок и использовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Дарси 3 подачи навылет, 1 двойная и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.



За выход в полуфинал Феррер поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом.