Виттёфт: в матче с Бертенс я концентрировалась на подаче и играла агрессивно

Немка Карина Виттёфт поделилась впечатлениями после победы над голландкой Кики Бертенс в четвертьфинале турнира в Люксембурге со счётом 6:1, 6:2. За выход в финал она поспорит с француженкой Полин Пармантье.

«Я очень довольна своей игрой в этом матче, ведь Кики была посеяна под вторым номером. Я просто старалась концентрироваться на своей подаче и всё время действовать агрессивно. Это мне помогло. Я во второй раз в карьере вышла в полуфинал, так что очень рада», — цитирует Виттёфт официальный сайт тура.