Маннарино победил Селу в четвертьфинале «ВТБ Кубка Кремля»

Француз Адриан Маннарино (3) стал вторым полуфиналистом турнира категории ATP 250 «ВТБ Кубок Кремля», победив израильтянина Дуди Селу в трёх партиях — 6:7 (6:8), 6:1, 6:2.



Матч продолжался 2 часа 7 минут. Маннарино выполнил 11 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и использовал 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Селы 1 подача навылет, 7 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.



В полуфинале Маннарино встретится либо с литовцем Ричардасом Беранкисом (SR), либо с выступающим за Казахстан Александром Бубликом (LL).

«ВТБ Кубок Кремля» завершится в воскресенье, 22 октября.