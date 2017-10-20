Димитров победил М. Зверева и сыграет с Фоньини в Стокгольме

Болгарин Григор Димитров (1) вышел в полуфинал соревнований категории ATP 250 в Стокгольме (Швеция), победив немца Мишу Зверева (5) со счётом 6:3, 6:4.



Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут. Димитров сделал 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и использовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Зверева 6 эйсов и 3 двойные. Брейк-пойнтов у немца не было.



В полуфинале Димитров встретится с итальянцем Фабио Фоньини (6), который одержал волевую победу над американцем Джеком Соком (3), отыграв два матчбола.