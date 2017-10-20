Медведев проиграл Башичу в четвертьфинале «ВТБ Кубка Кремля»

Россиянин Даниил Медведев неожиданно проиграл боснийцу Мирзе Башичу (Q) в четвертьфинале турнира категории ATP 250 «ВТБ Кубок Кремля» — 6:3, 4:6, 1:6. Отметим, что Медведев вёл со счётом 6:3, 4:2.



Игра продолжалась 1 час 43 минуты. Медведев 7 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и использовал 2 брейк-пойнта из 9. На счету Башича 5 эйсов, 2 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.



За выход в финал Башич поспорит со своим соотечественником Дамиром Джумхуром (6), который в сентябре завоевал свой первый титул ATP на другом российском турнире — в Санкт-Петербурге.