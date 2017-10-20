Гёргес: главным после травмы Вихлянцевой для меня было сохранить настрой

Немка Юлия Гёргес прокомментировала победу над россиянкой Натальей Вихлянцевой в полуфинале «ВТБ Кубка Кремля».



«Тяжело ли играть матч, когда соперница делает медицинскую паузу, а через какое-то время прибавляет? Да, всегда трудно играть против теннисистки, которая получила травму. Но я так понимаю, что была не очень серьёзная травма, потому что затем она стала хорошо подавать, и фактически начался новый матч. Для меня главным было — сохранить настрой. Когда поняла, как она играет, я стала лучше играть сама.



В чём секрет игры на стадионе, где публика болеет за соперницу? Могу сказать, что я не должна себя как-то особо настраивать. Зачем? Это финал. Совершенно нормально, что местная публика поддерживает своего игрока. Я уважаю это. С другой стороны, я заметила, что и ко мне публика относилась с уважением и была объективна», — сказала Гёргес на пресс-конференции в ответ на вопросы корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.