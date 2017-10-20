Донской и Кузнецов проиграли в полуфинале «ВТБ Кубка Кремля» в парном разряде

Россияне Евгений Донской и Андрей Кузнецов не сумели пробиться в финал турнира категории ATP 250 «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде. В полуфинале они уступили боснийцу Дамиру Джумхуру и хорвату Антонио Санчичу со счётом 6:7 (6:8), 4:6. Во второй партии Андрей и Евгений отыграли подачу соперников на матч, но тут же уступили гейм на своей подаче.



Матч продолжался 1 час 29 минут. Джумхур и Санчич сделали 1 эйс, допустили 5 двойных ошибок и использовали 3 брейк-пойнта из 7. На счету Донского и Кузнецова 2 эйса и 2 реализованных брейк-пойнта из 2. Двойных ошибок у россиян не было.



В финале Джумхур и Санчич встретятся с белорусом Максимом Мирным и австрийцем Филиппом Освальдом (1).