Ольховский объяснил, почему Рублёв — один из претендентов на титул «Роллан Гаррос»

Экс теннисист Андрей Ольховский объяснил, почему у Андрея Рублёва есть все шансы показать хорошую игру на «Роллан Гаррос»

«У Андрея в целом хорошая игра. У него есть шансы. Он является одним из претендентов на то, чтобы показать хороший результат», — приводит слова Ольховского «Спорт день за днём».

Экс теннисист отметил, что победа в «Мастерсе» в Мадриде придала российскому теннисисту уверенности, поэтому у него есть возможность взять титул и на «Роллан Гаррос».

Первая встреча в основной сетке «Роллан Гаррос» пройдёт у Рублева с японцем Таро Дэниэлом уже 26 мая. Ранее теннисисты встречались два раза на корте: в четвертьфинале турнира в Белграде и в первом круге турнира в Майами. В обоих поединках победа осталась за Рублёвым.

Напомним, «Роллан Гаррос» начнётся 26 мая и завершится 8 июня. Теннисисты по-разному к нему готовятся. Первая ракетка мира Новак Джокович накануне Открытого чемпионата Франции решил выступить на турнире АТР-250 в Женеве.