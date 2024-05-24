Ольховский: Джоковичу будет тяжело защитить титул на «Ролан Гаррос»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский поделился мнением о том, кто является главными фаворитами предстоящего Открытого чемпионата Франции.

«На мой взгляд, нет явного фаворита. Есть несколько людей. По поводу Джоковича, он не показывал каких-то громких результатов в этом году. Ему будет тяжело защитить титул, он является одним из претендентов», — приводит слова Ольховского «Спорт день за днём».

Ранее прошла жеребьёвка основного этапа Открытого чемпионата Франции — 2024 среди мужчин. В 1/64 финала турнира в очном противостоянии сойдутся Новак Джокович и Пьер-Юг Эрбер, Янник Синнер сыграет с Кристофером Юбэнксом, а Карлос Алькарас начнёт турнир матчем с квалифаером, который определится позднее.