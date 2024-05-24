Даниил Медведев: рад, что я не играю с Надалем в первом круге «Ролан Гаррос»

Чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, согласился бы он сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024.

«Я вчера тренировался с Рафой, и он играл довольно хорошо. Надаль выглядел намного лучше, чем то, что я видел по телевизору во время «Мастерсов» в Риме и Мадриде… Я не стесняюсь сказать, что я рад тому, что не я играю против него в первом раунде», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, в первом круге «Ролан Гаррос» Надаль сыграет с четвёртой ракеткой мира немцем Александром Зверевым. Медведев в 1/64 финала сыграет с 67-й ракеткой мира Домиником Кёпфером из Германии.

«Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.