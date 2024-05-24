Даниил Медведев рассказал, от чего зависит его участие в Олимпиаде-2024

Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос об участии в Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

«Я пока не знаю, какие на Олимпиаде будут мячи. Те, что сейчас на «Ролан Гаррос», мне категорически не нравятся. Если будут другие, это всё меняет. Полезно сейчас посмотреть на условия, смогу ли при них хорошо сыграть. 95%, что я буду играть на Олимпиаде: хочу и всё такое. Но если вдруг я тут ужасно сыграю и на Олимпиаде будут те же мячи, у меня точно возникнут мысли: и что, ехать, чтобы проиграть в первом раунде? Не особо хочется. С другой стороны, там есть и микст, и пара. Но вообще главные мысли сейчас – про «Ролан Гаррос», а потом уже будем сопоставлять остальное», — сказал Медведев.

Напомним, Даниил Медведев в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024 сыграет с 67-й ракеткой мира Домиником Кёпфером из Германии.

«Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года. Соревнования по теннису пройдут на кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа. Ранее Международная федерация тенниса (ITF) разрешила российским и белорусским теннисистам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.