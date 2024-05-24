Тарпищев назвал фаворитов грядущего «Ролан Гаррос»

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о том, кто является главными фаворитами предстоящего Открытого чемпионата Франции.

«Фаворитами являются Синнер, Алькарас и Джокович. Наши ребята могут хорошо выступить, если на первой неделе втянутся в турнир и не будут проводить долгих матчей», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Мужская часть «Ролан Гаррос» — 2024 пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.

Ранее прошла жеребьёвка основного этапа Открытого чемпионата Франции — 2024 среди мужчин. В 1/64 финала турнира в очном противостоянии сойдутся Новак Джокович и Пьер-Юг Эрбер, Янник Синнер сыграет с Кристофером Юбэнксом, а Карлос Алькарас начнёт турнир матчем с квалифаером, который определится позднее.