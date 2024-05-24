Миша Зверев: Саша мог и должен был победить Надаля в прошлый раз, выиграет и в этот

Бывший теннисист Миша Зверев, брат четвёртой ракетки мира Александра Зверева, высказался о предстоящем матче немца с испанцем Рафаэлем Надалем в рамках Открытого чемпионата Франции.

«Как развивался матч несколько лет назад? Трёхчасовое противостояние, которое завершилось без матчбола, потому что Саша получил травму и не смог закончить.

После этого он выбыл из строя на шесть или семь месяцев. Тогда Рафаэль Надаль выиграл свой последний Открытый чемпионат Франции. Теперь они снова играют друг с другом в первом круге, но многое изменилось.

Саша — сеяный игрок, а Рафа даже не входит в топ-100, чего не было уже более 20 лет. Все спрашивают меня, как закончится матч. Я всегда говорил, что Саша мог и должен был победить его тогда. И он выиграет и в этот раз, потому что Рафа стал немного медленнее и он далеко не в лучшей физической форме.

Удары, может быть, всё те же, но большой вопрос в том, сможет ли он выполнять их на протяжении пяти сетов. Я думаю, что в итоге победителем будет Зверев, и я надеюсь, что всё закончится в трёх партиях.

Тем не менее это будет очень сложный матч — возможно, не в игровом плане, а в эмоциональном, потому что это может быть последний матч Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции. Зрители не смогут решить, хотят ли они увидеть отличный матч или просто Рафу на центральном корте ещё один раз.

Оба будут выходить на матч с серьёзным настроем, нервозностью, но и со странным чувством, что эра Рафаэля Надаля может закончиться на грунтовых кортах в Париже», — приводит слова Миши Зверева Eurosport.

Напомним, их очный матч в полуфинале «Ролан Гаррос» 2022 года завершился во втором сете при счёте 7:6 (10:8), 6:6 (0:0) после того, как Зверев получил травму и не смог продолжить матч.