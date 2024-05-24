Захарова в трёх сетах уступила немке Лис в финале квалификации «Ролан Гаррос»

166-я ракетка мира, 22-летняя российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти в основную сетку Открытого чемпионата Франции. В финальном раунде квалификации «Ролан Гаррос» — 2024 она уступила 145-й ракетке мира Еве Лис из Германии со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут. Россиянка ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных (50%). На счету Лис три эйса, восемь двойных ошибок и столько же выигранных брейк-пойнтов из 15 заработанных (53%).

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является польская теннисистка Ига Свёнтек.