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Анастасия Захарова — Ева Лис, результат матча 24 мая 2024, счёт 0:2, финал квалификации «Ролан Гаррос»

Захарова в трёх сетах уступила немке Лис в финале квалификации «Ролан Гаррос»
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166-я ракетка мира, 22-летняя российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти в основную сетку Открытого чемпионата Франции. В финальном раунде квалификации «Ролан Гаррос» — 2024 она уступила 145-й ракетке мира Еве Лис из Германии со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6.

Ролан Гаррос — квалификация (ж). Финал
24 мая 2024, пятница. 14:50 МСК
Анастасия Захарова
166
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 1
6 		6 5 6
         
Ева Лис
145
Германия
Ева Лис
Е. Лис

Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут. Россиянка ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных (50%). На счету Лис три эйса, восемь двойных ошибок и столько же выигранных брейк-пойнтов из 15 заработанных (53%).

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является польская теннисистка Ига Свёнтек.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
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