Медведев после поражения от Надаля в тренировочном сете высказался о состоянии испанца

Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил состояние Рафаэля Надаля в преддверии Открытого чемпионата Франции.
Напомним, вчера, 23 мая, россиянин и испанец сыграли тренировочный сет, который завершился со счётом 6:3 в пользу 14-кратного чемпиона «Ролан Гаррос».
«Он отыграл хорошо. Лучше, чем я ожидал после просмотра его матчей в Риме или Мадриде.
Я не считаю, что сыграл плохо. Мы провели один сет, и он взял верх. Мне будет интересно посмотреть, как пройдёт его матч со Зверевым, потому что, повторюсь, Рафа — это Рафа. Он побеждал здесь 14 раз», — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.
Напомним, в первом круге «Ролан Гаррос» Надаль сыграет с четвёртой ракеткой мира немцем Александром Зверевым.
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