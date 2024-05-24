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Медведев после поражения от Надаля в тренировочном сете высказался о состоянии испанца

Медведев после поражения от Надаля в тренировочном сете высказался о состоянии испанца
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Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил состояние Рафаэля Надаля в преддверии Открытого чемпионата Франции.

Напомним, вчера, 23 мая, россиянин и испанец сыграли тренировочный сет, который завершился со счётом 6:3 в пользу 14-кратного чемпиона «Ролан Гаррос».

«Он отыграл хорошо. Лучше, чем я ожидал после просмотра его матчей в Риме или Мадриде.

Я не считаю, что сыграл плохо. Мы провели один сет, и он взял верх. Мне будет интересно посмотреть, как пройдёт его матч со Зверевым, потому что, повторюсь, Рафа — это Рафа. Он побеждал здесь 14 раз», — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.

Напомним, в первом круге «Ролан Гаррос» Надаль сыграет с четвёртой ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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