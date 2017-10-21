Цонга стал первым финалистом турнира в Антверпене, победив Бемельманса

Француз Жо-Вильфрид Цонга (2, WC) стал первым финалистом турнира категории ATP 250 в Антверпене (Бельгия), обыграв местного теннисиста Рубена Бемельманса со счётом 6:3, 6:3.



Игроки провели на корте 1 час 14 минут. Цонга сделал 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал все 3 заработанных им брейк-пойнта. Бемельманс один раз подал навылет и использовал 1 брейк-пойнт из 3. Двойных ошибок у Рубена не было.



В финале Цонга встретится либо с аргентинцем Диего Шварцманом (4), либо с греком Стефаносом Циципасом (Q).