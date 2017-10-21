Беранкис вышел в финал турнира «ВТБ Кубок Кремля», обыграв Маннарино

Теннисист из Литвы Ричардас Беранкис впервые вышел в финал турнира АТР. В полуфинале «ВТБ Кубка Кремля» Беранкис сумел переломить ход игры и одолеть третьего сеяного, француза Адриана Маннарино, со счётом 3:6, 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 36 минут. Беранкис 2 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Маннарино 3 эйса, 6 ошибок на подаче и 3 брейка. Беранкис вышел вперёд в личном противостоянии с Маннарино — 2-1.

За титул Беранкис поспорит с шестой ракеткой турнира Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.