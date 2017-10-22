Мугуруса: в матче с Остапенко ждала своего шанса, чтобы перехватить инициативу

Испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала свою первую победу на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре. Мугуруса выиграла матч первого тура Белой группы у Елены Остапенко из Латвии со счётом 6:3, 6:4.

«Остапенко — очень агрессивный игрок. У неё был невероятный взлёт в этом году, что придаёт ей уверенности и делает ещё более опасной. Я знала, что она может прекрасно провести матч, и хорошо подготовилась. Я не раз играла против Остапенко. Она может отлично подавать, а может, как и любой из нас, допускать несколько двойных ошибок. Она агрессивно играет, не боится рисковать, так что я подготовилась к любому развитию событий.

Мне очень хотелось победить, но она не собиралась легко сдаваться. Она играла невероятно остро, даже когда проигрывала. Я успокаивала себя тем, что была готова к отличному теннису в её исполнении. Я ждала своего шанса, чтобы перехватить инициативу и взять игру под контроль, и в итоге всё закончилось для меня хорошо», — приводит слова Мугурусы пресс-служба WTA.