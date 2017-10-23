Хачанов опустился на 42-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 23 октября россиянин Карен Хачанов опустился на 42-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP. 23 октября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 10 465.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8505.
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) – 5290.
4 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 4505.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4400.
6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 3935.
7 (7). Новак Джокович (Сербия) – 3765.
8 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3650.
9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) – 3450.
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2840.
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35 (35). Андрей Рублёв (Россия) — 1286...
42 (41). Карен Хачанов (Россия) — 1110...
67 (67). Даниил Медведев (Россия) — 772...
73 (73). Евгений Донской (Россия) — 695...
97 (95). Андрей Кузнецов (Россия) – 546.