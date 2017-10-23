Димитров: желаю дель Потро удачи в концовке сезона

Болгарин Григор Димитров поделился впечатлениями после поражения от аргентинца Хуан-Мартина дель Потро в финале турнира в Стокгольме со счётом 4:6, 2:6.

«Я не мог бы проиграть большему джентльмену на корте и за его пределами. Хуан, мои поздравления. Ты великолепно играл весь год, провёл немало отличных сражений. Я желаю тебе удачи в концовке сезона. К сожалению, сегодня я не смог оказать большее сопротивление. Но, повторю, Хуан полностью заслужил победу», — цитирует Димитрова официальный сайт тура.