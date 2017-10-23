Тарпищев: в этом году «ВТБ Кубок Кремля» побил рекорд посещаемости

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что на завершившемся в Москве турнире «ВТБ Кубок Кремля» был установлен рекорд посещаемости.



«Безусловно, турнир прошёл успешно. Несмотря на отсутствие россиян в мужском финале, трибуны были почти переполнены. В этом году турнир побил рекорд посещаемости. Год назад соревнования посетили 67 тыс. человек, а в этом уже по состоянию на позавчерашний день насчитали 69 тыс., вчера пришли ещё порядка 7 тыс. человек.



Я всегда подчёркивал, что на Западе зрители приходят на зрелище, а у нас люди посещают турниры с целью поддержать своих. Сегодняшние показатели посещаемости говорят о том, что популярность тенниса в стране растёт, а ценителей этого вида спорта стало больше», — цитирует Тарпищева ТАСС.