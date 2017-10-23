Леконт: А. Зверев оказывает слишком большое давление на себя

Экс-пятая ракетка мира, финалист Открытого чемпионата Франции 1988 года в одиночном разряде и победитель «Ролан Гаррос»—1984 в паре француз Анри Леконт рассказал о сложностях, которые, по его мнению, испытывает немец Александр Зверев.

«У Зверева прекрасное будущее, и все ждут от него победы на турнире «Большого шлема». Но он сам оказывает слишком большое давление на себя. Ему стоит немного притормозить и постараться просто насладиться игрой. Ему нужно готовить себя к тому, что сейчас игра именно такая, но важно и просто наслаждаться моментом.

Когда ты стараешься слишком много, как лошадь, то бегаешь, бегаешь и бегаешь, не оглядываясь. У Александра прекрасный потенциал, но он слишком сильно напрягается. Это опасно, так как может привести к травмам. На него оказывается больше давления, чем на других, потому что люди видят в нём будущую первую ракетку мира. Но нужно время, торопиться не стоит, нужно оставаться собой», — цитирует Леконта Sky Sports.