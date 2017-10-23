Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Возняцки в Сингапуре

В 16:00 по московскому времени начнётся матч первого тура Красной группы Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, в котором сыграют украинка Элина Свитолина и бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки. По личным встречам впереди уроженка Одессы — 3-0.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Возняцки на Итоговом чемпионате WTA

В Красную группу также попали первая ракетка мира румынка Симона Халеп и представительница Франции Каролин Гарсия.