Халеп: я получила удовольствие от времени, которое провела на корте

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп прокомментировала свою победу над француженкой Каролин Гарсией (6:4, 6:2) в первом туре Красной группы на Итоговом чемпионате WTA.



«Здорово, что на своём первом турнире в статусе первой ракетки мира я выиграла стартовый матч. Я получила удовольствие от времени, которое провела на корте.



Определённо играть против неё очень сложно, и я знала, что это будет непростой матч. Мы встречались в Пекине две недели назад, и тогда она победила. Но я помнила и про наш матч в Торонто, где я выиграла. Думаю, сегодня я была близка к своей игре в том поединке.



В начале сегодняшнего матча она играла очень сильно и стабильно, но во второй партии я почувствовала, что перехватила инициативу, начала доминировать, и это добавило мне уверенности в себе.



Сейчас я на той позиции, на которой никогда не была. Я счастлива благодаря всему, что произошло в этом году. Пока что это мой лучший сезон. Я прошла через множество тяжёлых моментов и всегда, преодолевая их, становилась сильнее», — приводит слова Халеп официальный сайт WTA.