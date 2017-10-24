Бедене и Вердаско отказались от выступления на турнире в Базеле

От участия в соревнованиях категории ATP 500 в Базеле (Швейцария) отказались два теннисиста — британец Аляж Бедене, испытывающий проблемы с коленом, и испанец Фернандо Вердаско. Место Бедене в основной сетке занял канадец Вашек Поспишил, который сыграет с американцем Джеком Соком (5). Вердаско должен был сыграть со второй ракеткой турнира, хорватом Марином Чиличем; соответственно, именно его оппонентом теперь станет немец Флориан Майер.



Отметим, что если Чилич доберётся здесь до полуфинала, то станет пятым теннисистом, квалифицировавшимся на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне — 2017.

