100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Титул Шараповой заставит всех критиков заткнуться» — подкаст

24 октября 2017, вторник. 10:04 Теннис

Журналисты Евгений Федяков и Илья Рывлин в очередном выпуске подкаста «Открытый чемпионат» подводят итоги турнира «ВТБ Кубок Кремля», рассуждают о титуле Марии Шараповой в Тяньцзине, рассказывают об ажиотаже вокруг её выступления в Москве, а также обсуждают предстоящий Итоговый турнир для игроков не старше 21 года, новый цвет корта в СК «Олимпийский» и причины неудачного выступления многих лидеров мужского тенниса в этом сезоне. Кроме того, журналисты делятся впечатлениями от книги Шараповой «Неудержимая».

Послушать подкаст можно, перейдя по ссылке.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Елена Веснина Кей Нисикори Мария Шарапова Милош Раонич Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Светлана Кузнецова Стэн Вавринка Энди Маррей
Новости. Теннис
24 октября 2017, вторник
10:04 «Титул Шараповой заставит всех критиков заткнуться» — подкаст
09:28 Шаповалов: в начале года думал, что у меня нет шансов попасть на турнир в Милане
09:11 Шарапова приняла участие в раздаче гуманитарной помощи в Пуэрто-Рико
09:02 Дэвенпорт и Дж. Маррей провели мастер-класс в Сингапуре
01:25 Хачанов и Пуи уверенно победили Карреньо-Бусту и Марреро на турнире в Вене
01:17 Кербер: испытываю волшебные чувства, когда вижу приходящих на стадионы фанатов
01:10 Свитолина: этот корт очень медленный, я полностью потеряла свой ритм
01:06 Возняцки: начало матча со Свитолиной было равным, но потом я немного сломала её
01:01 Шаповалов стал четвёртым участником Next Gen ATP Finals в Милане
00:55 Бедене и Вердаско отказались от выступления на турнире в Базеле
00:49 Димитров снялся с турнира в Вене из-за усталости
00:36 Кьюдинелли проиграл Хасе в последнем матче в карьере
23 октября 2017, понедельник
23:52 Шаповалов одолел Сугиту в 1-м круге Базеля, прервав серию из трёх поражений
22:15 А. Зверев в трёх сетах победил Троицки на старте турнира в Вене
21:51 Баутиста-Агут разгромил Кукушкина в первом круге турнира в Базеле
20:55 Шарапова и Пуиг прилетели на Пуэрто-Рико
20:33 Победы Халеп и Возняцки на Итоговом турнире WTA – в видеообзоре
20:24 Кольшрайбер одержал победу над Иснером в Вене, отыграв брейк в обоих сетах
20:18 Остапенко лишилась шансов на первую строчку по итогам сезона-2017
19:24 Эрбер победил Томича и вышел во второй круг турнира в Вене
19:10 Халеп: я получила удовольствие от времени, которое провела на корте
17:37 Возняцки отдала Свитолиной только 2 гейма на старте Итогового чемпионата WTA
17:11 Гаске победил Ф. Лопеса на старте турнира в Вене
16:10 Халеп стартовала на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре с победы над Гарсией
15:38 Симон победил Гулбиса в первом круге турнира в Вене
15:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Возняцки в Сингапуре
14:10 Леконт: А. Зверев оказывает слишком большое давление на себя
13:44 Текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Гарсия на Итоговом чемпионате WTA
13:28 Видеообзор финального матча турнира в Антверпене Цонга — Шварцман
13:27 Видеообзор финального матча турнира в Стокгольме дель Потро — Димитров
13:17 Федерер: надеюсь, Тиафо позволит мне победить завтра
12:08 Тарпищев: в этом году «ВТБ Кубок Кремля» побил рекорд посещаемости
12:00 Рублёв претендует на награду ATP в категории «Прогресс года»
11:02 Виттёфт: завершить сезон завоеванием первого титула — это идеально
10:32 Медведев поднялся на седьмую позицию в чемпионской гонке U21
10:08 Пуиг посвятила своё выступление в Люксембурге жителям Пуэрто-Рико
09:29 Димитров: желаю дель Потро удачи в концовке сезона
09:03 Чань Юнжань впервые в карьере поднялась на первую строчку парного рейтинга WTA
09:01 Димитров поднялся на пятую строчку в чемпионской гонке ATP
09:01 Хачанов опустился на 42-ю строчку в рейтинге ATP
00:48 Беранкис: неделю назад я и не думал, что сыграю в финале
00:14 Шварцман: надеюсь, в 2018 году мне не придётся вновь играть в финале с французом
00:02 Цонга: побеждать на турнирах – это всегда приятно
22 октября 2017, воскресенье
23:24 Дель Потро: здорово вновь вернуться в Стокгольм и защитить титул
22:18 Мугуруса: в матче с Остапенко ждала своего шанса, чтобы перехватить инициативу
Все новости RSS
Партнерский контент