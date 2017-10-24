«Титул Шараповой заставит всех критиков заткнуться» — подкаст

Журналисты Евгений Федяков и Илья Рывлин в очередном выпуске подкаста «Открытый чемпионат» подводят итоги турнира «ВТБ Кубок Кремля», рассуждают о титуле Марии Шараповой в Тяньцзине, рассказывают об ажиотаже вокруг её выступления в Москве, а также обсуждают предстоящий Итоговый турнир для игроков не старше 21 года, новый цвет корта в СК «Олимпийский» и причины неудачного выступления многих лидеров мужского тенниса в этом сезоне. Кроме того, журналисты делятся впечатлениями от книги Шараповой «Неудержимая».

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