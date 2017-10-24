Кольшрайбер: я показал свой лучший теннис, когда оказывался в сложных ситуациях

Немец Филипп Кольшрайбер поделился впечатлениями после победы в первом круге турнира в Вене над американцем Джоном Иснером со счётом 7:6 (8:6), 6:4. В обеих партиях немецкий теннисист уступал со счётом 2:4. Следующим соперником Филиппа будет француз Пьер-Юг Эрбер.

«Я демонстрировал свой лучший теннис, когда оказывался в сложных ситуациях. Хотя крайне редко бывает так, чтобы игрок вроде Джона отдавал матч, в котором вёл с брейками в двух сетах», — приводит слова Кольшрайбера официальный сайт тура.