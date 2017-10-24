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Кольшрайбер: я показал свой лучший теннис, когда оказывался в сложных ситуациях

24 октября 2017, вторник. 11:45 Теннис

Немец Филипп Кольшрайбер поделился впечатлениями после победы в первом круге турнира в Вене над американцем Джоном Иснером со счётом 7:6 (8:6), 6:4. В обеих партиях немецкий теннисист уступал со счётом 2:4. Следующим соперником Филиппа будет француз Пьер-Юг Эрбер.

«Я демонстрировал свой лучший теннис, когда оказывался в сложных ситуациях. Хотя крайне редко бывает так, чтобы игрок вроде Джона отдавал матч, в котором вёл с брейками в двух сетах», — приводит слова Кольшрайбера официальный сайт тура.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Джон Иснер Филипп Кольшрайбер
Новости. Теннис
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