Жук вышла во второй круг турнира ITF в Пуатье, где сыграет с Александровой

Российская теннисистка Софья Жук пробилась во второй круг турнира ITF в Пуатье (Франция), в двух партиях обыграв представительницу Нидерландов Лесли Керкхове со счётом 7:6 (7:5), 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 26 минут. Россиянка 6 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пуатье Жук поспорит со своей соотечественницей Екатериной Александровой (3).