Кузнецов за 46 минут проиграл Циципасу на челленджере в Бресте

Россиянин Андрей Кузнецов (7) в первом круге турнира серии «челленджер» в Бресте (Франция) с призовым фондом в размере 106 тыс. евро уступил греку Стефаносу Циципасу со счётом 1:6, 3:6. Продолжительность поединка составила всего 46 минут. 26-летний уроженец Тулы, занимающий 97-е место в рейтинге АТР, исполнил 3 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку, не создал ни одного брейк-пойнта и проиграл 4 гейма на своей подаче.

Следующим оппонентом Циципаса станет итальянец Сальваторе Карузо, победивший белоруса Владимира Игнатика.