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Сафин: я потерял интерес к теннису, они все играют одинаково

26 октября 2017, четверг. 11:27 Теннис

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Марат Сафин признался, что сейчас не следит за теннисом, так как потерял интерес к игре.

«Я не хочу тренировать, не хочу комментировать и вообще как-то связываться с теннисом. Мне нравится иногда поиграть, чтобы оставаться в форме, но официальных должностей мне не нужно. Я сыграю в Лондоне с Рафтером, Леконтом, Хенманом, Ферреро и другими в Royal Albert Hall. Это будет моим коротким возвращением на корт.

Я даже особо не слежу за теннисом сейчас и не смотрю матчи по телевизору. Я потерял интерес. Они все играют одинаково. Туру не хватает таких личностей, как Федерер и Надаль. Я не скучаю по теннису», — цитирует Сафина Tennismash.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Марат Сафин Рафаэль Надаль Роджер Федерер Хуан-Карлос Ферреро
Новости. Теннис
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