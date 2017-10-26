Сафин: я потерял интерес к теннису, они все играют одинаково

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Марат Сафин признался, что сейчас не следит за теннисом, так как потерял интерес к игре.

«Я не хочу тренировать, не хочу комментировать и вообще как-то связываться с теннисом. Мне нравится иногда поиграть, чтобы оставаться в форме, но официальных должностей мне не нужно. Я сыграю в Лондоне с Рафтером, Леконтом, Хенманом, Ферреро и другими в Royal Albert Hall. Это будет моим коротким возвращением на корт.

Я даже особо не слежу за теннисом сейчас и не смотрю матчи по телевизору. Я потерял интерес. Они все играют одинаково. Туру не хватает таких личностей, как Федерер и Надаль. Я не скучаю по теннису», — цитирует Сафина Tennismash.