Александрова победила Жук на тай-брейке третьего сета

Россиянка Екатерина Александрова победила в дерби с Софьей Жук, состоявшемся во втором раунде турнира ITF в Пуатье (Франция). Александрова дожала соотечественницу на тай-брейке третьего сета — 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).



Теннисистки провели на корте 2 часа 5 минут. Екатерина выполнила 7 эйсов, допустила 8 двойных ошибок и 6 раз взяла подачу соперницы. На счету Софьи 9 подач навылет, 8 двойных ошибок и те же 6 брейков.



Следующей соперницей Александровой станет румынка Михаэла Бузэрнеску, которая недавно впервые в карьере добралась до полуфинала турнира WTA.