Тим снялся с турнира в Париже

Австрийский теннисист Доминик Тим, проигравший во втором круге турнира в Вене (Австрия) представителю Франции Ришару Гаске со счётом 6:4, 5:7, 1:6, принял решение сняться с турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция), который пройдёт на следующей неделе. Уроженец Винер-Нойштадта сослался на проблемы со здоровьем, но точной причины не назвал. Вероятно, Доминик намерен полностью восстановиться к Итоговому чемпионату ATP в Лондоне.

В 2017 году 24-летний австриец выиграл один турнир ATP — в Рио-де-Жанейро.