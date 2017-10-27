Бертенс и Ларссон вышли в полуфинал Итогового чемпионата WTA в парном разряде

Голландка Кики Бертенс и шведка Юханна Ларссон вышли в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре в парном разряде, обыграв представительниц Австралии Эшли Барти и Кейси Деллакуа со счётом 7:6 (9:7), 6:7 (1:7), [10:6]. Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. Кики и Юханна 4 раза подали навылет, совершили 5 двойных ошибок и взяли 3 гейма на подаче соперниц. На счету австралиек 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в финал Бертенс и Ларссон поспорят с победительницами матча Габриэла Дабровски (Канада) / Сюй Ифань (Китай) — Екатерина Макарова (Россия) / Елена Веснина (Россия).