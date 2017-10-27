Хачанов сыграет с Куэвасом, Рублёв — с Вердаско на старте «Мастерса» в Париже

Состоялась жеребьёвка последнего регулярного турнира ATP в сезоне-2017 — «Мастерс 1000» в Париже. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль стартует матчем c немцем Мишей Зверевым либо южнокорейцем Чхун Хёном. В третьем раунде Надаль может сыграть со своим соотечественником Альбертом Рамос-Виньоласом, а также с россиянином Кареном Хачановым. Первым соперником Хачанова станет уругваец Пабло Куэвас.



Швейцарец Роджер Федерер начнёт соревнования с матча с французом Пьером-Югом Эрбером или испанцем Фелисьяно Лопесом, а в третьем круге может встретиться с американцем Джеком Соком.



Россиянин Андрей Рублёв попал в нижнюю половину сетки и в первом круге сыграет с испанцем Фернандо Вердаско. Во втором раунде он может стать соперником претендующего на место на Итоговом чемпионате ATP южноафриканца Кевина Андерсона, финалиста US Open — 2017.



Отметим, что испанец Пабло Карреньо-Буста, американец Сэм Куэрри и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, также претендующие на место в Лондоне, попали в верхнюю половину, а бельгиец Давид Гоффен и француз Жо-Вильфрид-Цонга — в нижнюю. При этом Куэрри с Карреньо-Бустой и Гоффен с Цонга могут встретиться друг с другом уже в третьем раунде.