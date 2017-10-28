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Макарова: приятно вернуться в Сингапур и стараться защитить здесь титул

28 октября 2017, суббота. 02:31 Теннис

Россиянка Екатерина Макарова прокомментировала разгромную победу над канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Сюй Ифань в паре с Еленой Весниной на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре (6:1, 6:1).

«Они провели очень хороший матч против нас в Майами и в итоге выиграли турнир. Сегодня у нас всё получалось, на корте была великолепная атмосфера. Очень приятно вернуться сюда и стараться защитить титул. Это замечательные ощущения», — приводит слова Макаровой официальный сайт WTA.

В полуфинале Макарова и Веснина сыграют со шведкой Юханной Ларссон и голландкой Кики Бертенс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Екатерина Макарова Елена Веснина Кики Бертенс Юханна Ларссон
Новости. Теннис
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