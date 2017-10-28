Макарова: приятно вернуться в Сингапур и стараться защитить здесь титул

Россиянка Екатерина Макарова прокомментировала разгромную победу над канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Сюй Ифань в паре с Еленой Весниной на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре (6:1, 6:1).



«Они провели очень хороший матч против нас в Майами и в итоге выиграли турнир. Сегодня у нас всё получалось, на корте была великолепная атмосфера. Очень приятно вернуться сюда и стараться защитить титул. Это замечательные ощущения», — приводит слова Макаровой официальный сайт WTA.

В полуфинале Макарова и Веснина сыграют со шведкой Юханной Ларссон и голландкой Кики Бертенс.