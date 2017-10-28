Цонга: в матче со Зверевым чувствовал, будто уже играю в Париже

Француз Жо-Вильфрид Цонга поделился впечатлениями от победы над немцем Александром Зверевым со счётом 7:6 (8:6), 6:2 в четвертьфинале турнира в Вене.

«Моя задача заключалось в том, чтобы показать хороший теннис. Если удаётся играть здорово, то никогда не знаешь, к чему это может привести. Я рад, что смог уверенно провести матч со Зверевым и добиться победы. Теперь надеюсь, что продолжу играть так же хорошо и в полуфинале с Кольшрайбером.

Большую роль в моём успехе сыграла поддержка зрителей, которые болели за меня с первого до последнего розыгрыша. Я чувствовал, будто уже играю в Париже. Не знаю, почему симпатии болельщиков были на моей стороне, но это очень помогло и добавило энергии", — приводит слова Цонга официальный сайт турнира.