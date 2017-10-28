Южный победил Сантиллана и сыграет во втором финале челленджеров подряд

Россиянин Михаил Южный (2) пробился в финал турнира серии «челленджер» в Хошимине (Вьетнам), победив австралийца Акиру Сантиллана (6) в трёх партиях — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. Подачу на матч Михаил взял со счёта 0:40.



Поединок продолжался 2 часа 24 минуты. Южный 9 раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и использовал 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Сантиллана 11 эйсов, 4 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.



За второй титул челленджеров подряд Южный поспорит ещё с одним австралийцем — Джоном Миллманом (8). Напомним, на прошлой неделе Михаил первенствовал на челленджере в Нинбо (Китай). В случае победы Михаил войдёт в топ-90.